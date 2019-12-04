В российском городе учредили должность «котоболита»

Руководство города Зеленоградск в Калининградской области объявило конкурс на звание «котоболита» — ветеринара, который начнет заниматься здоровьем уличных котов, сообщила пресс-служба муниципалитета.

В Зеленоградске уже работает «котошеф», занимающийся уходом за бездомными животными, эта должность функционирует больше года. Ее занимает местная жительница Светлана Логунова.

«Администрация Зеленоградского городского округа проводит конкурс на звание «Котоболит». В конкурсе могут принять участие ветеринары с высшим специальным образованием и опытом работы не менее пяти лет. Награждение победителя конкурса с присвоением звания состоится 7 марта 2020 года в День рождения Зеленоградского кота», — сообщили в администрации Зеленоградска, передает РИА «Новости».

«Котоболит» должен будет не реже раза в месяц осматривать животных, обрабатывать их от паразитов, контролировать условия кормления и содержания, давать индивидуальные рекомендации по состоянию вольеров.

В 2018 году в Зеленограде местные жители пригласили известных на весь мир японских бездомных котов Кена и Гоу на день Зеленоградского кота.