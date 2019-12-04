Кириенко рассказал, как стать успешным человеком

Сергей Кириенко. Люди не должны бояться мечтать, чтобы быть успешными, но с пониманием, что достижение цели зависит только от них самих, заявил первый замруководителя администрации президента России

В среду на полях Международного форума добровольцев состоялась конференция лидеров 100 лучших реализованных проектов. В ходе нее участники рассказали Кириенко о трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе, и озвучили предложения.

"У каждого свой ответ на этот вопрос. Мне кажется, что нужно несколько вещей: нам нужно ребёнка с детства научить мечтать, потому что человек, который ни о чем не мечтает, скорее всего ничего не добьётся", — сказал Кириенко о том, что нужно предложить подростку, чтобы быть успешным.

Он отметил, что иногда родители или учителя боятся, что, если ребёнок будет мечтать о чем-то, чего потом не добьётся, это причинит ему боль.

"Мы сдерживаем детей от того, чтобы они мечтали. Я считаю, что мы лишаем их самого главного. Человек должен не бояться мечтать", — уточнил Кириенко.

Кириенко добавил, что мечтать нужно с понимаем, что достижение мечты в первую очередь зависит от тебя самого.