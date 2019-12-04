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Общество

Кириенко рассказал, как стать успешным человеком 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Кириенко рассказал, как стать успешным человеком
Фото: РИА Новости
Люди не должны бояться мечтать, чтобы быть успешными, но с пониманием, что достижение цели зависит только от них самих, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
В среду на полях Международного форума добровольцев состоялась конференция лидеров 100 лучших реализованных проектов. В ходе нее участники рассказали Кириенко о трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе, и озвучили предложения.
"У каждого свой ответ на этот вопрос. Мне кажется, что нужно несколько вещей: нам нужно ребёнка с детства научить мечтать, потому что человек, который ни о чем не мечтает, скорее всего ничего не добьётся", — сказал Кириенко о том, что нужно предложить подростку, чтобы быть успешным.
Он отметил, что иногда родители или учителя боятся, что, если ребёнок будет мечтать о чем-то, чего потом не добьётся, это причинит ему боль.
"Мы сдерживаем детей от того, чтобы они мечтали. Я считаю, что мы лишаем их самого главного. Человек должен не бояться мечтать", — уточнил Кириенко.
Кириенко добавил, что мечтать нужно с понимаем, что достижение мечты в первую очередь зависит от тебя самого.
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Теги:
Общество , Другое , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ
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