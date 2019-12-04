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Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера
Фото: РИА Новости
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина, что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Объяснять свое решение выступить в образе Сталина он отказался.
"Пусть решают зрители и слушатели", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли в этом подтекст.
Владимир Познер не стал отвечать Дмитрию Певцову на обвинение в предательстве.
Премьера спектакля "Капкан" состоялась 2 декабря. Певцов ранее уже упоминал, что симпатизирует Сталину.
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Теги:
Общество , Дмитрий Певцов , Владимир Познер
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