Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина, что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Объяснять свое решение выступить в образе Сталина он отказался.

"Пусть решают зрители и слушатели", — сказал он в ответ на вопрос, есть ли в этом подтекст.

Владимир Познер не стал отвечать Дмитрию Певцову на обвинение в предательстве.

Премьера спектакля "Капкан" состоялась 2 декабря. Певцов ранее уже упоминал, что симпатизирует Сталину.