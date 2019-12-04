Кошкам захотели запретить выходить из дома

Адвокаты из Нидерландов потребовали ввести ограничения для домашних кошек из-за массовой гибели других животных. Об этом сообщает Bild

Юристы провели исследование и выяснили, что свободно гуляющие кошки несут ответственность за гибель миллионов птиц, грызунов и рептилий. По данным адвокатов, почти два с половиной миллиона домашних и уличных кошек в Нидерландах убивают около 140 миллионов животных в год.

Уличные кошки охотятся, чтобы прокормить себя. Домашние питомцы убивают не ради еды, а из-за охотничьего инстинкта.

«Преднамеренное убийство охраняемых видов животных противоречит директивам ЕС. Это касается хозяев, которые позволяют кошкам свободно бегать, зная, какой вред они могут нанести », — подчеркнули юристы.

По их мнению, нужно либо запретить выпускать кошек из дома, либо обязать хозяев выгуливать их на поводке.

Ученые посоветовали владельцам кошек не выпускать их на улицу по утрам с середины мая до середины июля ради безопасности птиц. Еще один совет — больше играть с домашними кошками, это уменьшает их охотничьи амбиции.