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Кошкам захотели запретить выходить из дома 

Рамблер 37 минут назад
Кошкам захотели запретить выходить из дома
Фото: РИА Новости
Адвокаты из Нидерландов потребовали ввести ограничения для домашних кошек из-за массовой гибели других животных. Об этом сообщает Bild.
Юристы провели исследование и выяснили, что свободно гуляющие кошки несут ответственность за гибель миллионов птиц, грызунов и рептилий. По данным адвокатов, почти два с половиной миллиона домашних и уличных кошек в Нидерландах убивают около 140 миллионов животных в год.
Уличные кошки охотятся, чтобы прокормить себя. Домашние питомцы убивают не ради еды, а из-за охотничьего инстинкта.
«Преднамеренное убийство охраняемых видов животных противоречит директивам ЕС. Это касается хозяев, которые позволяют кошкам свободно бегать, зная, какой вред они могут нанести », — подчеркнули юристы.
По их мнению, нужно либо запретить выпускать кошек из дома, либо обязать хозяев выгуливать их на поводке.
Ученые посоветовали владельцам кошек не выпускать их на улицу по утрам с середины мая до середины июля ради безопасности птиц. Еще один совет — больше играть с домашними кошками, это уменьшает их охотничьи амбиции.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты российского Минсельхоза рассказала о планах ввести обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок. В административный кодекс внесут наказание за оставление животных на улице, но без обязательной индентификации питомцев оно работать не будет, считают эксперты.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , ЕС , Минсельхоз , Нидерланды
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