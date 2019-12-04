Убийства и «храм R&B»: Чем запомнился «Соловей»

Московский кинотеатр «Соловей» начали сносить. Об этом сообщает ТАСС.

«Ордер на снос у нас закончится в марте 2020 года, но мы завершим раньше. У нас стройка впереди», — заявил генеральный директор компании — собственницы здания Сергей Черкашин.

«Соловей» был самым многозальным кинотеатром России, СНГ и Восточной Европы. Он был построен в 1989 году. Осенью 2018-го стало известно, что собственник здания решил его снести по той причине, что оно может повторить судьбу торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, потому что не соответствует требованиям пожарной безопасности. «Киноцентр» намерен построить на месте «Соловья» гостиницу.

Новость о том, что «Соловей» будет снесен, вызвала широкий общественный резонанс. В истории кинотеатра событий, которые его вызывали, было множество.

Например, архитектор «Соловья» Владимир Гинзбург был загадочно убит — его тело так и не нашли. По версии журналистки Ларисы Кислинской, это сделали бандиты из ореховской ОПГ из-за того, что Гинзбург потребовал слишком много денег за превращение «Соловья» в казино «Арлекино», в котором принимал участие.

В середине 2000-х годов продюсер и отец рэпера Децла Александр Толмацкий открыл в здании «Соловья» клуб «Инфинити». Это заведение называют храмом российского R&B-движения.

Кроме того, «Соловей» держит более 195 рекордов по продолжительности проката фильмов. Он был одним из последних независимых (не входящих в какую-либо сеть) кинотеатров России.