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Убийства и «храм R&B»: Чем запомнился «Соловей» 

Рамблер 52 минуты назад
Убийства и «храм R&B»: Чем запомнился «Соловей»
Фото: ТАСС
Московский кинотеатр «Соловей» начали сносить. Об этом сообщает ТАСС.
«Ордер на снос у нас закончится в марте 2020 года, но мы завершим раньше. У нас стройка впереди», — заявил генеральный директор компании — собственницы здания Сергей Черкашин.
«Соловей» был самым многозальным кинотеатром России, СНГ и Восточной Европы. Он был построен в 1989 году. Осенью 2018-го стало известно, что собственник здания решил его снести по той причине, что оно может повторить судьбу торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, потому что не соответствует требованиям пожарной безопасности. «Киноцентр» намерен построить на месте «Соловья» гостиницу.
Новость о том, что «Соловей» будет снесен, вызвала широкий общественный резонанс. В истории кинотеатра событий, которые его вызывали, было множество.
Например, архитектор «Соловья» Владимир Гинзбург был загадочно убит — его тело так и не нашли. По версии журналистки Ларисы Кислинской, это сделали бандиты из ореховской ОПГ из-за того, что Гинзбург потребовал слишком много денег за превращение «Соловья» в казино «Арлекино», в котором принимал участие.
В середине 2000-х годов продюсер и отец рэпера Децла Александр Толмацкий открыл в здании «Соловья» клуб «Инфинити». Это заведение называют храмом российского R&B-движения.
Кроме того, «Соловей» держит более 195 рекордов по продолжительности проката фильмов. Он был одним из последних независимых (не входящих в какую-либо сеть) кинотеатров России.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Владимир Гинзбург
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