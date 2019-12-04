Захар Прилепин начал борьбу за новое поколение россиян

На предстоящих в 2021 году выборах готов появиться новый игрок, который хочет побороться за голоса 30% избирателей. Речь о партии «За правду», о создании которой объявил писатель Захар Прилепин . В Госдуме приветствовали приход Прилепина в большую политику и готовы всячески поддержать. Чьи голоса мог бы перехватить Прилепин и что нового он мог бы предложить патриотам?

Писатель Захар Прилепин подтвердил во вторник давние слухи о том, что на основе возглавляемого им национал-патриотического общественного движения «За правду» появится одноименная партия. «Да, мы с товарищами работаем над созданием партии, подали необходимые заявления, в регионах уже идут собрания инициативных групп», — написал Прилепин в Facebook.

По его словам, партия должна стать инструментом влияния на власть. «Все остальные партии нам не подходят, либо идеологически, либо по другим причинам. Поэтому будет своя. Будем ли участвовать в ближайших выборах? Будем», — заверил Прилепин, добавив, что движение при этом тоже сохранится.

Ранее Прилепин рассказывал, что его движение уже объединило в разных регионах страны несколько социальных, культурных и правозащитных проектов, вовлекающих «большое количество людей, которые никогда не вступят в партию». Он подчеркивал, что планирует участие в выборах уже в следующем, а также в 2021 году. Своей политической задачей видит недопущение «либерального реванша». «Если в России будет воспроизведение гипотетической ситуации, что у нас происходит „майдан“, то я буду против „майдана“ и против Януковича. Я хочу, чтобы в России никогда не началась вот эта деструктивная перестройка того, что мы имеем, с украинскими результатами», — говорил Прилепин РИА «Новости».

Как известно, в 2020 году пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы 17 губернаторов и 11 региональных заксобраний. В 2021 году состоятся выборы в Госдуму.

Напомним, впервые Прилепин пришел в политику еще в 90-е, увлекшись идеями национал-большевиков. Многие годы он входил в состав незарегистрированной «Другой России», основанной другим писателем-политиком — Эдуардом Лимоновым , участвовал в манифестациях радикальной оппозиции. Переломным для его политической карьеры стал 2014 год. С начала войны на юго-востоке Украины он стал активно помогать республикам Донбасса, а затем объявил, что и сам едет на фронт и станет комбатом. Глава ДНР Александр Захарченко присвоил Прилепину звание майора. В 2018 году бывший участник «Маршей несогласных» Прилепин примкнул к Общероссийскому народному фронту, за что был исключен Лимоновым из «Другой России».

Впрочем, Прилепин прославился больше как писатель. Его перу принадлежат шесть романов, самым важным из которых критики называют «Обитель», повествующий о жизни в Соловецком лагере особого назначения. Кроме того, из-под его пера вышло несколько сборников, в том числе «Семь жизней», «Летучие бурлаки», «Я пришел из России». Также писатель выпускал биографии поэтов и писателей.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Казаков сказал, что избирателями новой «общенациональной партии ее создатели видят всех россиян, но особенно тех, кто сейчас вообще не ходит на выборы.

»Появились особые группы избирателей. Первая — это те, кто отказывается голосовать. Это 20–30% населения страны. Они не видят в сегодняшней системе тех, кто может представить их взгляды. И это неправильно. Как говорят западные эксперты, это полусуверенный народ. Мы хотим представить во власти интересы именно этой группы людей. Вторая — новое поколение, те люди, которые в 2021 году впервые пойдут на выборы. У них такая же проблема, — им не из кого выбирать. Мы хотим найти это поколение и выражать его интересы», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

По словам Казакова, партия объяснит людям, «как их голосом и мнением пытаются манипулировать». «Мы попытаемся вскрыть политическую систему и рассказать о ней правду», — заверил он.

Казаков опроверг предположения, что «За правду» начнет ратовать за восстановление Советского Союза или за «создание СССР 2.0». «Мы никуда возвращаться не собираемся, а идем вперед. Мы хотим перестать спорить об истории вообще. Одна из наших задач — окончание гражданской войны, которая шла сто лет назад, а в 90-е годы разожглась по новой. Мы хотим помирить красных и белых. Те и те воевали за будущую Россию, только образы были разные. Надо перестать быть страной с непредсказуемым прошлым. Мы собираемся сформулировать образ будущей России», — пообещал Казаков.

Политолог Алексей Мартынов воспринял заявление Прилепина с большим скепсисом. «Пока проект выглядит сомнительным. Партеек „за все хорошее и против всего плохого“ у нас достаточно. Ярких талантливых людей с претензией на вождизм, как у Прилепина, тоже немало», — заявил Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Политолог сомневается, что в России на левом политическом фланге вообще в ближайшее время появится успешная партия. «Я не верю в лево-патриотический спектр. На протяжении последних 25 лет время от времени возникали те или иные проекты лево-патриотического толка, но в итоге они превращались либо в откровенный экстремизм, либо в откровенную жвачку», — посетовал Мартынов.

Впрочем, эксперт видит в ситуации параллели с парламентскими выборами 2003 года, когда возник проект «Родина». «Тогда тоже чувствовался общественный запрос на лево-патриотическую волну, на лево-патриотический заряд. И тогда выстрелила „Родина“ во главе с Рогозиным, Бабуриным и Глазьевым. Они отъели лево-патриотический электорат у зюгановцев- коммунистов , получили свои 10% и создали фракцию в парламенте. Потом этот проект заглох, „Родина“ сегодня представлена одним депутатом-одномандатником в Госдуме Алексеем Журавлевым . Не удивлюсь, если в какой-то момент его партия, партия одного писателя плюс его фанаты, соединятся в избирательный блок с той же „Родиной“ или подобными организациями», — говорит эксперт.

Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев признался, что сохраняет очень хорошие отношения с Захаром Прилепиным. «Я поддерживал его и буду поддерживать, но создание партии — это вопрос не взглядов, это юридический и организационно-финансовый вопрос. Для регистрации должно быть 50 региональных отделений. А почему бы не создать партию, которая бы представляла собой политическую силу? Современная история таких примеров не знает.

Партии, которые представляет собой что-либо, были созданы не позднее 2012 года», — напомнил Журавлев газете ВЗГЛЯД. Политик оговорился: если «За правду» станет партией, то «Родина» готова к сотрудничеству, вплоть до заключения альянса в 2021 году перед выборами в Госдуму. Однако пока, напомнил Журавлев, партийные блоки запрещены. Он также не исключил сценария, при котором Прилепин мог бы просто примкнуть к существующей партии, а не создавать свою с нуля.

«Могла бы сложиться коалиция, которая включает в себя лево-патриотические силы. Кто-то пытается строить новый социализм, но все это уже не работает. Нужна идеология без бэкграунда, который тащит вниз. У всех партий высшей лиги накоплен большой отрицательный баланс. Но вдруг у Захара получится? Я желаю ему только удачи. Если нужно, я даже могу помочь», — заверил Алексей Журавлев.