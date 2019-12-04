Россияне согласны с Певцовым, осудившего Познера за поддержку абортов

53% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, заявили о том, что согласны со словами актера Дмитрия Певцова , раскритиковавшего журналиста Владимира Познера за его положительное отношение к абортам. По словам этих людей, Познер поступил бездушно, заявив во всеуслышание о том, что поддерживает искусственное прерывание беременности.

42% участников не согласны с критикой Певцова. В чем-то, по их мнению, Познер даже прав.

А 5% россиян затруднились ответить на заданный им вопрос.

Всего в данном исследование приняли участие 7432 человека.

Актер Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России» из-за его высказывания в защиту абортов.

Певцов эмоционально отреагировал на высказанную Познером мысль о том, что запрет абортов — это «немножко возврат в Средневековье», и за него выступают «не либералы, а просто мракобесы».

В комментарии «Царьграду» Певцов заявил, что Познер придерживается «гомосексуальной нормы», которая на самом деле не норма, а «чудовищное отклонение», которое ведет к вымиранию населения.