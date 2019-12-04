Россияне согласны с Певцовым, осудившего Познера за поддержку абортов 

53% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, заявили о том, что согласны со словами актера Дмитрия Певцова, раскритиковавшего журналиста Владимира Познера за его положительное отношение к абортам. По словам этих людей, Познер поступил бездушно, заявив во всеуслышание о том, что поддерживает искусственное прерывание беременности.
42% участников не согласны с критикой Певцова. В чем-то, по их мнению, Познер даже прав.
А 5% россиян затруднились ответить на заданный им вопрос.
Всего в данном исследование приняли участие 7432 человека.
Актер Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России» из-за его высказывания в защиту абортов.
Певцов эмоционально отреагировал на высказанную Познером мысль о том, что запрет абортов — это «немножко возврат в Средневековье», и за него выступают «не либералы, а просто мракобесы».
В комментарии «Царьграду» Певцов заявил, что Познер придерживается «гомосексуальной нормы», которая на самом деле не норма, а «чудовищное отклонение», которое ведет к вымиранию населения.