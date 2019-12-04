В Люберцах построят новую школу на 400 мест

К 2022 году в деревне Марусино городского округа Люберцы Подмосковья построят новую пристройку к школе, заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владимир Гордиенко. Об этом сообщает телеканал «360».

Новый четырёхэтажный корпус школы №59 на Заречной улице будет рассчитан на 400 мест, уточнил он.

Кроме того, в 2021 году в подмосковном Подольске построят мотошколу, на базе которой планируют проводить соревнования.

Всего за прошлую неделю комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья выдал под проектирование нежилых объектов 150 градостроительных планов земельных участков.