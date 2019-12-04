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В Люберцах построят новую школу на 400 мест 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
В Люберцах построят новую школу
Фото: Парламентская газета
К 2022 году в деревне Марусино городского округа Люберцы Подмосковья построят новую пристройку к школе, заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владимир Гордиенко. Об этом сообщает телеканал «360».
Новый четырёхэтажный корпус школы №59 на Заречной улице будет рассчитан на 400 мест, уточнил он.
Кроме того, в 2021 году в подмосковном Подольске построят мотошколу, на базе которой планируют проводить соревнования.
Всего за прошлую неделю комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья выдал под проектирование нежилых объектов 150 градостроительных планов земельных участков.
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Теги:
Общество , Люберцы , Московская область
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