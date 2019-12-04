Депутаты хотят запретить кальянные в жилых домах

Члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют обратиться в Государственную думу с предложением о запрете кальянных в жилых домах. Советующую инициативу городской парламент одобрил в первом чтении.

Согласно документу, предлагается изменить Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», передаёт «Парламентская газета». Депутаты объяснили это многочисленными жалобами жильцов, которые сообщают о дыме.

В действующей редакции закона запрещено курить содержащие табак вещества в помещениях жилых домов. При этом зачастую кальянные используют бестабачные смеси.

Кроме того, парламентарии выяснили, что термин «помещение общественного назначения», используемый в ФЗ, не определён никакими нормами.

На каждом депутатском приёме жители жалуются на кальянные.

Сразу мы вряд ли решим эту проблему, но правильно, что вплотную к ней подошли, — подчеркнул вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьёв.

Однако депутаты не пришли к общему мнению о необходимости повсеместного внедрения запрета, так как иногда для решения проблемы достаточно установить мощную вентиляцию. Поправки в инициативу будут внесены в течение трёх недель.