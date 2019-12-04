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Полицейский потрогал грудь мертвой женщины и попал на видео 

Рамблер 53 минуты назад
Офицер полиции Лос-Анджелеса стал фигурантом расследования после того, как нательная камера засняла его руки на груди мертвой женщины. Об этом сообщает Buzzfeed.
Полицейский прибыл вместе с напарником по звонку о теле мертвой женщины, найденном в жилом помещении. Когда напарник вышел из комнаты, полицейский выключил свою камеру и начал трогать грудь умершей. Однако офицер не учел, что такие камеры продолжают вести запись в течение двух минут после нажатия кнопки отключения.
Полицейского уволили, ему грозит дело за ненадлежащее обращение с трупом.
Как сообщал «Рамблер», в июле во Флориде уволили полицейского, который подбрасывал наркотики в остановленные им машины. Разоблачить его также помогла нательная камера.
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Видео , Лос-Анджелес
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