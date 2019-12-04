Патриарх выступил против закона о домашнем насилии

Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии

Патриарх согласился, что допускать насилия в семье нельзя, но отметил опасность тенденции к узакониванию «вторжения в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье».

Предстоятель назвал семью «святым пространством любящих друг друга людей» и усомнился, что вторжение в дела семьи может принести пользу.

«Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос на защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», — приводит «Интерфакс» слова Кирилла.

Патриарх напомнил, что «любовь — это в первую очередь жертва, когда один супруг отдает себя другому супругу, когда нет ничего, что было бы жалко отдать, когда люди готовы здоровье свое отдать, кровь свою отдать друг за друга».

При этом он выразил уверенность, что любовь «сама по себе способна испепелить любой конфликт и любую проблему в семейных отношениях».

Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте. В комиссии заявили, что законопроект «содержит целый ряд правовых дефектов», противоречит «основаниям российского права» и «имеет явную антисемейную направленность».