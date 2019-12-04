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Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Патриарх выступил против закона о домашнем насилии
Фото: ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Его слова передает «Интерфакс» в среду, 4 декабря.
«Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», — сказал предстоятель РПЦ.
29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Активистка Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян раскритиковали опубликованный Совфедом законопроект.
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Комментарии 3 
Теги:
Общество , Мари Давтян , Патриарх Кирилл , Госдума , Совет Федерации , Интерфакс
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