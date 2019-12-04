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РПЦ выступила против закона о домашнем насилии 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Фото: Газета.Ru
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против приятия закона о домашнем насилии. Об этом сообщает "Интерфакс".
В РПЦ считают, что законопроект содержит ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым.
Так, в церкви высказали мнение, что "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием" и любой совершеннолетний человек может быть подвергнуться "мерам профилактики", которые имеют "репрессивный характер".
Кроме того, патриаршая комиссия уверена, что соавторы законопроекта используют "заведомую ложь", чтобы побиться принятия закона, например, данные о том, что в российских семьях 14 тысяч женщин ежегодно убиваются мужьями.
Также в РПЦ отметили, что законопроект поддерживают организации, связанные с "радикальными антисемейным идеологиями", такими как ЛГБТ и феминизм.
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Теги:
Общество , РПЦ
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