РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против приятия закона о домашнем насилии. Об этом сообщает "Интерфакс".

РПЦ считают, что законопроект содержит ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым.

Так, в церкви высказали мнение, что "практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием" и любой совершеннолетний человек может быть подвергнуться "мерам профилактики", которые имеют "репрессивный характер".

Кроме того, патриаршая комиссия уверена, что соавторы законопроекта используют "заведомую ложь", чтобы побиться принятия закона, например, данные о том, что в российских семьях 14 тысяч женщин ежегодно убиваются мужьями.

Также в РПЦ отметили, что законопроект поддерживают организации, связанные с "радикальными антисемейным идеологиями", такими как ЛГБТ и феминизм.