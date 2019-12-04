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«Я дважды перенес рак»: Познер сделал неожиданное признание 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
«Дважды перенес рак»: Познер сделал неожиданное признание
Фото: globallookpress.com
Борьбу с тяжелым недугом он начал еще в 1993 году, когда в США ему поставили страшный диагноз.
Телеведущий Владимир Познер заявил, что на протяжении долгих лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Причем, как он заверил, ему удалось победить рак. «Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — заявил телеведущий.
Отметим, что впервые о страшном диагнозе Владимир Познер узнал еще в 1993 году. Тогда в одной из американских клиник ему сказали, что у него онкологическое заболевание — рак предстательной железы. С того момента популярный журналист стал бороться со смертельным недугом.
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Как отметил Познер, тогда ему сразу сказали врачи, что нужно ложиться на операцию. Своевременное лечение, а также поддержка близких людей сделали свое дело. Он победил страшный недуг, который каждый год уносит десятки тысяч жизней по всему миру.
Позже в одной из бесед с журналистами Владимир Познер говорил, что он будто «вошел в кирпичную стену сходу». Он посчитал, что его жизнь скоро закончится, но вовремя взял себя в руки. Как считает Познер, нужно всегда бороться и сказать себе, что ни за что не сдашься, сообщает «СтарХит».
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Комментарии 6 
Теги:
Общество , Владимир Познер , StarHit , США
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