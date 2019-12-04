Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе 

По словам диетолога Елены Соломатиной, наиболее вредным является традиционный новогодний салат «селедка под шубой». Об этом она рассказала изданию «Вечерняя Москва».
Диетолог отметила, что овощи в блюде термически обработаны и «выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови».
«Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости», — пояснила Елена Соломатина.
Диетолог предупредила, что особенно не рекомендуется есть этот салат тем, у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, а также гипертоникам и людям с лишним весом.
«Рыба [в салате] соленая, а соль, как известно, задерживает жидкости в организме. Сосуды отекают, повышается давление», — заявила она.
При этом диетолог предложила заменить «селедку под шубой» на новогоднем столе овощным салатом, приправленным растительным маслом вместо майонеза.
«Рамблер» писал, что ранее россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, заявили, что готовы потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей.