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Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе 

Рамблер 1 час назад
Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе
Фото: РИА Новости
По словам диетолога Елены Соломатиной, наиболее вредным является традиционный новогодний салат «селедка под шубой». Об этом она рассказала изданию «Вечерняя Москва».
Диетолог отметила, что овощи в блюде термически обработаны и «выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови».
«Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости», — пояснила Елена Соломатина.
Диетолог предупредила, что особенно не рекомендуется есть этот салат тем, у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, а также гипертоникам и людям с лишним весом.
«Рыба [в салате] соленая, а соль, как известно, задерживает жидкости в организме. Сосуды отекают, повышается давление», — заявила она.
При этом диетолог предложила заменить «селедку под шубой» на новогоднем столе овощным салатом, приправленным растительным маслом вместо майонеза.
«Рамблер» писал, что ранее россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, заявили, что готовы потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Елена Соломатина
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