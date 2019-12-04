Миронов поддержал осужденного трангсендера

Актер Евгений Миронов поддержал осужденного за картинки в соцсетях трангсендера

Народный артист России Евгений Миронов выступил в поддержку трансгендерной женщины Мишель (по паспорту Михаил), которую приговорили к трем годам колонии за публикацию в социальных сетях картинки в японском стиле манга. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Актер предположил, что Мишель, которую обвинили в распространении детской порнографии, признала себя виновной под давлением адвокатов. Он также пояснил, что женщину, которая не закончила трансгендерный переход и не сменила документы, ждет мужская колония. Кроме того, она страдает от онкологического заболевания.

«Мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, нашей стране», — подчеркнул Миронов.

Он заявил, что надо учесть все сложные обстоятельства дела и помочь осужденной.

Артист также призвал актеров обратить внимание на инцидент:

«Чтобы мы участвовали не только в наших корпоративных акциях. Но и откликались, кто, если не мы, на вот такие события».