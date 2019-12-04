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Актер Евгений Миронов поддержал осужденного за картинки в соцсетях трангсендера 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Миронов поддержал осужденного трангсендера
Фото: РИА Новости
Народный артист России Евгений Миронов выступил в поддержку трансгендерной женщины Мишель (по паспорту Михаил), которую приговорили к трем годам колонии за публикацию в социальных сетях картинки в японском стиле манга. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Актер предположил, что Мишель, которую обвинили в распространении детской порнографии, признала себя виновной под давлением адвокатов. Он также пояснил, что женщину, которая не закончила трансгендерный переход и не сменила документы, ждет мужская колония. Кроме того, она страдает от онкологического заболевания.
«Мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, нашей стране», — подчеркнул Миронов.
Он заявил, что надо учесть все сложные обстоятельства дела и помочь осужденной.
Артист также призвал актеров обратить внимание на инцидент:
«Чтобы мы участвовали не только в наших корпоративных акциях. Но и откликались, кто, если не мы, на вот такие события».
О том, что Советский районный суд Брянска вынес приговор Мишель, стало известно 3 декабря. Судебные эксперты заключили, что на опубликованных в соцсетях женщины картинках есть обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Это расценили как детскую порнографию. В настоящее время Мишель содержится в одиночной камере в СИЗО.
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Теги:
Общество , Евгений Миронов , ФСИН
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