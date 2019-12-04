Умер Валерий Кузнецов

Скончался бывший зампред АПН Валерий Кузнецов

"Валерий Алексеевич скончался в воскресенье. Сегодня в полдень будет гражданская панихида в ЦКБ", — сообщили РИА Новости родственники Кузнецова.

Прощание состоится в среду в 12.00 в Центральной клинической больнице №1 Управделами президента по адресу: улица маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут в другой день на Новодевичьем кладбище.

Кузнецов Валерий Алексеевич родился 10 февраля 1937 года в Ленинграде. Весь период блокады провел в осажденном городе с отцом Алексеем Кузнецовым , одним из руководителей обороны Ленинграда, первым секретарем обкома и горкома, репрессированным в 1950 годах по "ленинградскому делу".

В 1960 году Валерий Кузнецов окончил МГИМО , 1965-м — его аспирантуру, успев поработать год в Гвинее. В МГИМО был одновременно секретарем комитета комсомола.

Затем работал в Комитете молодежных организаций СССР, возглавлял его парторганизацию, был ответственным секретарем Студенческого совета Советского Союза. Продолжил трудовую деятельность в отделе пропаганды ЦК КПСС , заведовал там сектором газет и курировал ТАСС.