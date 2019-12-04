Умер Валерий Кузнецов

Скончался бывший заместитель председателя Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника РИА Новости и МИА "Россия сегодня", экс-директор созданного бывшим премьером и главой МИД РФ Евгением Примаковым "Меркурий-клуба" Валерий Кузнецов.
"Валерий Алексеевич скончался в воскресенье. Сегодня в полдень будет гражданская панихида в ЦКБ", — сообщили РИА Новости родственники Кузнецова.
Прощание состоится в среду в 12.00 в Центральной клинической больнице №1 Управделами президента по адресу: улица маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут в другой день на Новодевичьем кладбище.
Кузнецов Валерий Алексеевич родился 10 февраля 1937 года в Ленинграде. Весь период блокады провел в осажденном городе с отцом Алексеем Кузнецовым, одним из руководителей обороны Ленинграда, первым секретарем обкома и горкома, репрессированным в 1950 годах по "ленинградскому делу".
В 1960 году Валерий Кузнецов окончил МГИМО, 1965-м — его аспирантуру, успев поработать год в Гвинее. В МГИМО был одновременно секретарем комитета комсомола.
Затем работал в Комитете молодежных организаций СССР, возглавлял его парторганизацию, был ответственным секретарем Студенческого совета Советского Союза. Продолжил трудовую деятельность в отделе пропаганды ЦК КПСС, заведовал там сектором газет и курировал ТАСС.
В 1980-1981 годах Кузнецов был в Афганистане в группе политсоветников при руководстве ЦК Народно-демократической партии Афганистана. Работал заместителем начальника Главлита СССР (в ранге заместителя министра), заместителем председателя правления АПН, занимал ответственные должности в аппарате правительства России. Директор "Меркурий-клуба" (2003-2016), основателем и председателем правления которого был Евгений Примаков.