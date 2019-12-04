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Исследование показало, что мотивирует россиян хорошо работать 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
Названы мотивирующие россиян хорошо работать условия
Фото: РИА Недвижимость
Хорошо работать россиян мотивируют высокая зарплата, удобный график и возможность карьерного роста, в то же время корпоративные мероприятия и полис добровольного медицинского страхования (ДМС) почти не играют роли, показало исследование компании HeadHunter.
Отвечая на вопрос, что больше всего мотивирует к хорошей работе, большинство опрошенных (61%) назвали высокую зарплату, около четверти (26%) — масштабные и интересные задачи, для трети опрошенных (34%) важны удобный график, возможности карьерного роста и развития. Наименее мотивирующими факторами стали корпоративные мероприятия (1%), полис ДМС (2%), дополнительные отгулы и выходные (4%), а также оплата обучения (6%).
Высокая зарплата больше мотивирует работающих респондентов, чем неработающих (63% против 59%), хотя для последних этот фактор также находится на первом месте. Неработающие соискатели чаще, чем работающие, указывали в качестве мотивирующих факторов удобный график работы (38% против 29%), официальное оформление (26% против 22%), комфортный офис (20% против 15%) и репутацию компании (12% против 9%).
Исследование показало, что мужчин чаще, чем женщин, мотивирует высокая зарплата (64% против 59%), карьерные возможности (36% против 32%), масштабные задачи (30% против 24%) и профессионализм коллег (15% против 11%). Женщин чаще, чем мужчин, мотивирует удобный график работы (38% против 30%), официальное оформление (26% против 22%), похвала и признание (21% против 16%), комфортный офис (20% против 16%) и отсутствие привязки к офису (12% против 10%).
Удобный график работы, признание со стороны начальства и возможность работать из дома больше мотивируют респондентов в возрасте 17 лет и младше. В других возрастных группах возрастает важность масштаба задач (18-24 года), официального оформления (45-54 года) и наличия премий и бонусов (25-34 года).
Исследование проводилось с 11 по 19 ноября среди 5 тысяч российских соискателей.
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Теги:
Общество , Социология
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