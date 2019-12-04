Sohu (Китай): почему китайцы называют русских «воинственным народом»? Как тогда называют русские китайцев?

Sohu (Китай) , такое название полностью оправданно. Он называет причины, по которым русские удостоились такого эпитета. А вот как русские называют китайцев? И на этот вопрос автор дает ответ, углубляясь в историю. Китайцы всегда называли россиян «воинственным народом» и, по мнению автора, такое название полностью оправданно. Он называет причины, по которым русские удостоились такого эпитета. А вот как русские называют китайцев? И на этот вопрос автор дает ответ, углубляясь в историю.

Нынешних россиян всегда называли «воинственным народом». Это название имеет несколько насмешливый оттенок: некоторые люди в шутку говорят, что Россия — это страна, которая захватила больше всего земель за всю свою историю. От царской России до распада Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров. Однако сейчас осталось всего 17 миллионов квадратных километров.

Также некоторые говорят, что холодная погода в России из-за того, что она находится в северном умеренном климатическом поясе и климат очень разнообразен. Несмотря на то, что умеренно-континентальный климат преобладает, близость Северного полярного круга влияет на большой перепад температур. Минимальная температура в России зимой может достигать минус 70 градусов, однако такие температуры — в основном в Сибири.

Однако достоверно известно, что русская зима действительно словно острый кинжал. В 1707 году шведы были полностью побеждены из-за морозов «русской зимы». В 1812 году поход Наполеона в Россию обернулся разгромом именно из-за зимних холодов, точно так же, как провалился известный германский план «блицкрига» во время Второй мировой войны.

В то время территория Советского Союза составляла 2500 квадратных километров, а длина фронта была слишком протяженной, поэтому план «молниеносной войны», которым немцы так гордились, утратил свое преимущество в Советском Союзе. И пока немецкие солдаты не могли приспособиться к неожиданным холодам во время наступления на Москву, русская армия начала контратаку.

Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду. Россиян действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова. Однако во времена династии Цин мы также использовали название «волосатики» для обозначения русских. «Волосатики» — это презрительное имя, в основном данное из-за того, что в последние годы династии Цин Россия захватила немало территорий Китая.

Будь то «Нерчинский договор» или русские, пытающиеся превратить жителей северо-востока Китая в «желтых русских», все эти действия были очень амбициозными: в то время Россия многократно бесчинствовала на северо-востоке Китая, и поэтому китайцы согласно внешнему виду и характеру русских стали называть их «волосатиками». Сейчас все по большей части называют русских «воинственным народом».

Мы называем Россию «воинственной нацией» и «волосатиками». А как же нас называют русские? Наиболее распространенным названием является «кидани» или «китаи».

Кидани являются жителями империи Ляо. В 907 году основатель династии Ляо Елюй Амбагай стал главой племенного альянса киданей. В 916 году он основал государство Ляо, также известное как «Кидань» (Цидань). В период расцвета империи Ляо территория страны простиралась на северо-востоке до острова Сахалин, на севере до реки Селенга, на западе по реке Шилка граница доходила до Алтайских гор, а на юге достигала реки Хайхэ в нынешнем Тяньцзине, Басяня в провинции Хэбэй и заставы Яньмэнь в провинции Шаньси, в прошлом границы Северной Сун.

В периоды правления Ляо Тайдзу (основатель династии) и Ляо Тайцзуна (второй император династии) территория продолжала непрерывно расширяться. Была создана киданьская письменность, кроме того государство впитывало культуру, военные хитрости и авторитет государства Бохай, Пяти династий, династии Северной Сун, Тангутского царства, а также разных стран Запада. По этой причине многие страны Центральной и Западной Азии, а также Восточной Европы называют киданьское государство Китаем.

На самом деле, самое глубокое влияние на историю формирования империи Ляо оказала история основания России. Первой страной на территории нынешней России была Киевская Русь, но она была стерта с лица земли во время Западного похода монгольского хана Батыя. На этой территории было провозглашена Золотая Орда, которая оказала огромное влияние на династию Ляо. Позднее Монголия завоевала империю Ляо, но в России все равно не различали киданей и монголов, и потому называли их всех «кидани» или «китаи».