«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно»

Московский учитель информатики после конфликта с преподавателями школы заявил, что в российском образовании «все будет ужасно», «пока эти бабки не сдохнут».

Как пишет «Царьград», конфликт учителя, год назад окончившего ВУЗ, с преподавателями начался из-за школьных звонков, которые молодой человек предложил заменить на современные мелодии. После этого учитель записал видео и опубликовал его в интернете.

В видео он рассказал, как «старые бабки» назвали современную музыку на уроках «недопустимой».

«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно везде. В медицине, в образовании. Если наше старое поколение не будет стремиться за новыми знаниями и тенденциями, не будет интересоваться, то нам всем… детородный орган», — заявил учитель.

Ролик был показан в эфире программы «60 минут». Гость программы, бывший учитель, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов заявил, что «школа действительно отстала от современного дня», и призвал не увольнять учителя.

По его словам, молодому педагогу, тем более мужчине, в школе трудно, а его слова являются показателем «уровня культуры и воспитания».

Позже молодой человек извинился и удалил видео.