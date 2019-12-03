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«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно» 

Рамблер 18 минут назад
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно»
Фото: РИА Новости
Московский учитель информатики после конфликта с преподавателями школы заявил, что в российском образовании «все будет ужасно», «пока эти бабки не сдохнут».
Как пишет «Царьград», конфликт учителя, год назад окончившего ВУЗ, с преподавателями начался из-за школьных звонков, которые молодой человек предложил заменить на современные мелодии. После этого учитель записал видео и опубликовал его в интернете.
В видео он рассказал, как «старые бабки» назвали современную музыку на уроках «недопустимой».
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно везде. В медицине, в образовании. Если наше старое поколение не будет стремиться за новыми знаниями и тенденциями, не будет интересоваться, то нам всем… детородный орган», — заявил учитель.
Ролик был показан в эфире программы «60 минут». Гость программы, бывший учитель, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов заявил, что «школа действительно отстала от современного дня», и призвал не увольнять учителя.
По его словам, молодому педагогу, тем более мужчине, в школе трудно, а его слова являются показателем «уровня культуры и воспитания».
Позже молодой человек извинился и удалил видео.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Комментарии 6 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Царьград ТВ
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