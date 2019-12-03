Тараканы атаковали россиянок на съемной квартире

Две жительницы Благовещенска Амурская область ) сняли квартиру, но оказалось, что она вся кишит тараканами. Об этом пишет портал 2x2.su.

Девушки сняли жилье на Пионерской улице в доме 71/1. Они рассказали порталу, что когда впервые осматривали квартиру, то никаких насекомых там мне было.

«Один-два побежали. Мы купили две банки средства против тараканов и начали распылять. И они стали чуть ли не на голову падать! … Пришел мужчина в маске, начал все обрабатывать. И они полезли, какие хочешь: черные, красные, белые, как будто их тут разводят!», — поделились квартиросъемщицы.

По их словам, насекомые просто хрустели под ногами, мертвые тараканы лежали повсюду.

«Сидишь дома, и ощущение, что одежда на тебе двигается, волосы», — ужаснулась одна из девушек.

Она вместе с соседкой не выдержала жизни в таких условиях и решила съехать, побоявшись даже переночевать на новом месте. Хозяева квартиры не сразу согласились вернуть деньги за аренду, но в итоге отдали всю сумму — 21 тысячу рублей.

Ранее в подмосковном городе Химки тараканы буквально атаковали дом №8 на улице Дружбы. Жильцы были вынуждены смахивать насекомых с входных дверей перед тем, как их открыть.