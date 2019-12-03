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Тараканы атаковали россиянок на съемной квартире 

Lenta.ru 1 час назад
Тараканы атаковали россиянок на съемной квартире
Фото: РИА Новости
Две жительницы Благовещенска (Амурская область) сняли квартиру, но оказалось, что она вся кишит тараканами. Об этом пишет портал 2x2.su.
Девушки сняли жилье на Пионерской улице в доме 71/1. Они рассказали порталу, что когда впервые осматривали квартиру, то никаких насекомых там мне было.
«Один-два побежали. Мы купили две банки средства против тараканов и начали распылять. И они стали чуть ли не на голову падать! … Пришел мужчина в маске, начал все обрабатывать. И они полезли, какие хочешь: черные, красные, белые, как будто их тут разводят!», — поделились квартиросъемщицы.
По их словам, насекомые просто хрустели под ногами, мертвые тараканы лежали повсюду.
«Сидишь дома, и ощущение, что одежда на тебе двигается, волосы», — ужаснулась одна из девушек.
Она вместе с соседкой не выдержала жизни в таких условиях и решила съехать, побоявшись даже переночевать на новом месте. Хозяева квартиры не сразу согласились вернуть деньги за аренду, но в итоге отдали всю сумму — 21 тысячу рублей.
Ранее в подмосковном городе Химки тараканы буквально атаковали дом №8 на улице Дружбы. Жильцы были вынуждены смахивать насекомых с входных дверей перед тем, как их открыть.
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Теги:
Общество , Амурская Область , Благовещенск
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