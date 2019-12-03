Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила
Происшествия
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
В мире
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире

Россияне высказались за лишение Джоли материнских прав 

Рамблер 57 минут назад
Россияне высказались за лишение Джоли материнских прав
Фото: РИА Новости
Российские пользователи интернета осудили голливудскую звезду Анжелину Джоли после того, как ее дочь Шайло сменила имя на мужское, пишет «Царьград».
Россияне прокомментировали новость словами «берут и уродуют детей» и высказались о лишении Анжелины родительских прав.
Шайло Нувель Джоли-Питт — старшая из биологических детей Анжелины Джоли и Брэда Питта. Девочка родилась в 2006 году, и с самого раннего возраста носила стрижки и одежду как у мальчика.
Не так давно стало известно, что девочка проходит гормональную терапию, чтобы в скором времени сменить пол. Пока же Шайло официально переименовала себя в документах в Джона.
При этом звездная мать полностью поддерживает своего ребенка и, по мнению части россиян, «этим гордится, а бедный ребенок расплачивается за тщеславие полоумной мамаши».
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Брэд Питт , Анжелина Джоли , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила 1
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет 7
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции 43
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ 127
Трамп описал разговор с Путиным о новом ДРСМД
Трамп описал разговор с Путиным о новом ДРСМД 4
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
00:45
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США Происшествия
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
02:48
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
02:27
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение