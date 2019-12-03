Россияне высказались за лишение Джоли материнских прав 

Российские пользователи интернета осудили голливудскую звезду Анжелину Джоли после того, как ее дочь Шайло сменила имя на мужское, пишет «Царьград».
Россияне прокомментировали новость словами «берут и уродуют детей» и высказались о лишении Анжелины родительских прав.
Шайло Нувель Джоли-Питт — старшая из биологических детей Анжелины Джоли и Брэда Питта. Девочка родилась в 2006 году, и с самого раннего возраста носила стрижки и одежду как у мальчика.
Не так давно стало известно, что девочка проходит гормональную терапию, чтобы в скором времени сменить пол. Пока же Шайло официально переименовала себя в документах в Джона.
При этом звездная мать полностью поддерживает своего ребенка и, по мнению части россиян, «этим гордится, а бедный ребенок расплачивается за тщеславие полоумной мамаши».