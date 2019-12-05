Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии
Политика
Батрутдинов и Харламов поделили пресс-конференции Путина и Медведева
Батрутдинов и Харламов поделили пресс-конференции Путина и Медведева
Шоу-бизнес
России грозит «беспощадный бунт»
России грозит «беспощадный бунт»
Общество
"Никому не нужные фейки": Лукашенко о войне с Россией
"Никому не нужные фейки": Лукашенко о войне с Россией
В мире

На форуме в Сочи представили благотворительные проекты 

Рамблер + ещё 22 2 часа назад
На форуме в Сочи представили благотворительные проекты
Фото: РИА Новости
Участники Международного форума добровольцев в Сочи смогли посетить мастер-классы, познакомиться с особенностями жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также присоединиться к благотворительным проектам. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия ФГБУ «Роспатриотцентр».
По данным организации, в мероприятии приняли участие более 7 тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран.
На площадках форума его участники и гости смогли ознакомиться, как с инициативами и проектами некоммерческих организаций, так и научиться оказывать первую помощь, пройти скрининг, принять участие в акции благотворительного проекта «Мечтай со мной» — «Ёлка желаний» и узнать, что значит воспринимать мир и взаимодействовать с окружающими, не видя их.
На стенде-лаборатории VR от Сбербанка посетителям форума также было предложено с помощью виртуальных очков познакомиться с особенностями жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
А на площадке по проектированию с помощью специальной программы OpenRocket все желающие смогли создать дизайн летательных аппаратов, узнать специфику расчета форм и нагрузки и даже запустить спроектированную ими ракету в космос.
«Мне особо интересна сфера проектирования. Нам дали очень полезную и интересную информацию, а также наглядно продемонстрировали модели спутников», — заявил участник мероприятия Фёдор из Удмуртии.
Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Сбербанк России , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии 4
России грозит «беспощадный бунт»
России грозит «беспощадный бунт» 3
«Никому не нужные фейки»: Лукашенко о войне с Россией
«Никому не нужные фейки»: Лукашенко о войне с Россией
США позволили России забрать обратно «Морской старт»
США позволили России забрать обратно «Морской старт»
В Германии опасаются новой «холодной войны»
В Германии опасаются новой «холодной войны» 4
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество