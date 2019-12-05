На форуме в Сочи представили благотворительные проекты

Участники Международного форума добровольцев в Сочи смогли посетить мастер-классы, познакомиться с особенностями жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также присоединиться к благотворительным проектам. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия ФГБУ «Роспатриотцентр».

По данным организации, в мероприятии приняли участие более 7 тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран.

На площадках форума его участники и гости смогли ознакомиться, как с инициативами и проектами некоммерческих организаций, так и научиться оказывать первую помощь, пройти скрининг, принять участие в акции благотворительного проекта «Мечтай со мной» — «Ёлка желаний» и узнать, что значит воспринимать мир и взаимодействовать с окружающими, не видя их.

На стенде-лаборатории VR от Сбербанка посетителям форума также было предложено с помощью виртуальных очков познакомиться с особенностями жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

А на площадке по проектированию с помощью специальной программы OpenRocket все желающие смогли создать дизайн летательных аппаратов, узнать специфику расчета форм и нагрузки и даже запустить спроектированную ими ракету в космос.

«Мне особо интересна сфера проектирования. Нам дали очень полезную и интересную информацию, а также наглядно продемонстрировали модели спутников», — заявил участник мероприятия Фёдор из Удмуртии.

Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».