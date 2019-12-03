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Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым 

Рамблер + ещё 2 34 минуты назад
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь объяснил, почему интервью с телеведущим и генеральным директором «Россия Сегодня» Дмитрием Киселевым получилось провальным.
В разговоре с музыкантом Юрием Бардашем (группа «Грибы») в новом выпуске шоу «вДудь» журналист заявил, что не готовился к интервью с Киселевым.
«Камон, я только к Киселеву не готовился, а к тебе готовился», — сказал Дудь в ответ на удивление артиста относительно осведомленности о его сотрудничестве с Andro.
Интервью Дудя с Дмитрием Киселевым было опубликовано на Youtube-канале «вДудь» в феврале. По мнению большинства зрителей и коллег, интервью получилось провальным. В частности, Владимир Познер заявил, что Дудь проиграл своему гостю и «не дожал» его.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Юрий Дудь , Владимир Познер , Дмитрий Киселев
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