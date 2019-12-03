Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым

В разговоре с музыкантом Юрием Бардашем (группа «Грибы») в новом выпуске шоу «вДудь» журналист заявил, что не готовился к интервью с Киселевым.

«Камон, я только к Киселеву не готовился, а к тебе готовился», — сказал Дудь в ответ на удивление артиста относительно осведомленности о его сотрудничестве с Andro.