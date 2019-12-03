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Умерла народная артистка Татарстана Исламия Махмутова 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Умерла Исламия Махмутова
Фото: tinchurinteatr.ru
Актриса Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина народная артистка Татарстана Исламия Махмутова ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
"Сегодня, 3 декабря, на 76 году жизни, ушла из жизни легендарная артистка Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Татарстана Исламия Идиятулловна Махмутова", — говорится в сообщении.
Исламия Махмутова родилась 1 декабря 1943 года в деревне Верхнее Алькеево Алькеевского района ТАССР, в 19 лет начала работать в Республиканском передвижном театре (ныне Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина). За более 55 лет творческой жизни она сыграла множество разноплановых ролей, в их числе Ясмина ("Вслед за дикими гусями" Ильдар Юзеев), Биатриче ("Слуга двух господ" Карло Гольдони), Мамаша Кураж ("Мамаша Кураж и ее дети" Бертольд Брехт). Исламия Махмутова ставила спектакли в качестве режиссера, писала пьесы и исполняла татарские песни.
Церемония прощания состоится 4 декабря в здании театра. Похоронят актрису на кладбище в поселке Самосырово.
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Теги:
Общество , Исламия Махмутова , Ильдар Юзеев , Бертольд Брехт , Республика Татарстан
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