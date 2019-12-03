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Россиянин стал звездой соцсетей, оплатив проезд пассажирам маршрутки 

РИА Новости 55 минут назад
«Пьяный?» Россиян удивил поступок мужчины в маршрутке
Фото: РИА Новости
В Новосибирске мужчина сел в маршрутку на первой остановке и оплатил проезд всем попутчикам, которые заходили в транспортное средство.
По словам очевидцев, щедрый незнакомец проехал весь маршрут.
"Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный", — рассказал НГС один из пассажиров маршрутки Юрий.
Он отметил, что пассажиры были сильно удивлены поступком мужчины, но он до конца пути так и не объяснил, зачем он это делает.
Пользователей соцсетей восхитил поступок пассажира. Многие стали гадать, почему он оплатил проезд всем попутчикам.
"Может, он пьяный был?" — спросила Марина Киндеркз.
"Остальные пассажиры хоть "спасибо" говорили?" — поинтересовалась Ольга Стафиевская.
"На спор еще и не такие вещи делают", — добавил Антон Сергачев.
"Хороший парень, добрый поступок", — оценила Алла Агеева.
"Вдребезги разбил привычный устой. Респектище!" — написала Надежда Стрек.
Позднее журналисты нашли щедрого пассажира. Им оказался предприниматель из Барнаула Денис Сагайдак.
По его словам, заплатить за пассажиров маршрутки он решил, потому что "просто так захотелось", и он не рассчитывал на бурную реакцию в Сети.
"В первую очередь, это не какая-то акция, это не праздник никакой, не день рождения, не наркоман я. Это внутреннее намерение какое-то сработало, желание просто сделать вот такое", — рассказал мужчина.
Он уточнил, что всего потратил около 1200 рублей: проезд стоит 30 рублей, всего же в маршрутке проехал 41 человек.
Денис отметил реакцию пассажиров. Люди делали предположения о мотивах его поступка: рождение ребенка, юбилей, возвращение брата из армии. По его словам, некоторые даже спросили, не заложена ли в машине бомба.
Барнаулец добавил, что водитель тоже подключился к его затее и возвращал деньги, которые передавали ему пассажиры.
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Комментарии10 
Теги:
Общество , Алла Агеева , Новосибирск
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