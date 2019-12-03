«Пьяный?» Россиян удивил поступок мужчины в маршрутке

Новосибирске пассажир маршрутки оплатил проезд всем попутчикам и стал звездой соцсетей.

Мужчина ехал по маршруту №11 из поселка Северного до ТЦ «Аура» и оплачивал проезд за каждого вошедшего пассажира.

Один из очевидцев рассказал изданию «Комсомольская правда», что горожане не могли поверить, что происходящее — не розыгрыш.

«Многие вошедшие находились в шоке, в основном все не верили в это и пытались передать за проезд. А он отвечал: «Сегодня бесплатно», — рассказал собеседник издания.

После того как история о щедром пассажире появилась в социальных сетях, люди стали гадать, что послужило причиной такого поступка.

«Может, он пьяный был?», «На спор еще и не такие вещи делают», «Что хорошего? Просто дешевый пиар», — высказывались новосибирцы.

Сам сибиряк заявил, что просто хотел совершить доброе дело и сделать день своих попутчиков чуть лучше. По его словам, в общей сложности он оплатил проезд 41 человеку и потратил на это 1200 рублей.