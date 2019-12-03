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«Пьяный?» Россиян удивил поступок мужчины в маршрутке 

Рамблер 30 минут назад
«Пьяный?» Россиян удивил поступок мужчины в маршрутке
Фото: РИА Новости
В Новосибирске пассажир маршрутки оплатил проезд всем попутчикам и стал звездой соцсетей.
Мужчина ехал по маршруту №11 из поселка Северного до ТЦ «Аура» и оплачивал проезд за каждого вошедшего пассажира.
Один из очевидцев рассказал изданию «Комсомольская правда», что горожане не могли поверить, что происходящее — не розыгрыш.
«Многие вошедшие находились в шоке, в основном все не верили в это и пытались передать за проезд. А он отвечал: «Сегодня бесплатно», — рассказал собеседник издания.
После того как история о щедром пассажире появилась в социальных сетях, люди стали гадать, что послужило причиной такого поступка.
«Может, он пьяный был?», «На спор еще и не такие вещи делают», «Что хорошего? Просто дешевый пиар», — высказывались новосибирцы.
Сам сибиряк заявил, что просто хотел совершить доброе дело и сделать день своих попутчиков чуть лучше. По его словам, в общей сложности он оплатил проезд 41 человеку и потратил на это 1200 рублей.
«Честно сказать, я не ставил перед собой цель сделать так, чтобы об этом узнали как можно больше людей. Но теперь только остается надеется, что кто-то, возможно, решит взять с меня пример и тоже захочет совершить какое-нибудь доброе дело», — заявил Денис Сагайдак «КП».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Новосибирск
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