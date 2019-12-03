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Иностранцы стали реже приезжать в Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Иностранцы стали реже приезжать в Россию
Фото: РИА Новости
Число иностранных туристов, приезжающих в Россию, сократилось в 2019 году, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.
По данным службы, всего 19,1 млн поездок были совершены иностранцами в период с января по сентябрь 2019 года. Это показатель на 0,9% меньше, чем годом ранее. В частности, жители стран дальнего зарубежья приезжали в Россию восемь миллионов раз, граждане СНГ побывали на российской земле около 11 миллионов раз.
В Росстате отметили, что жители Китая чаще всего посещали страну в 2019 году. На втором месте расположились граждане Финляндии, далее — Германии и Польши.
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Теги:
Общество , Росстат , РИА Новости
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