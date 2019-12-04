«Просто не хочу»: Познер отказался отвечать на выпад Певцова

«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?», — сказал Познер «Газете.ру».

Ранее Певцов эмоционально отреагировал на высказанную Познером мысль о том, что запрет абортов — это «немножко возврат в Средневековье», и за него выступают «не либералы, а просто мракобесы».

Актер напомнил, что Познер имеет паспорта нескольких стран, и высказал мнение, что «ему абсолютно плевать на Россию и на то, что происходит в нашей стране».

Позже Певцов записал видео в Instagram, в котором предстал в образе Иосифа Сталина и посоветовал Познеру «не гадить в России».