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«Просто не хочу»: Познер отказался отвечать на выпад Певцова 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Журналист Владимир Познер отказался комментировать слова актера Дмитрия Певцова, назвавшего его «врагом России» из-за высказывания о противниках абортов.
«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?», — сказал Познер «Газете.ру».
Ранее Певцов эмоционально отреагировал на высказанную Познером мысль о том, что запрет абортов — это «немножко возврат в Средневековье», и за него выступают «не либералы, а просто мракобесы».
Актер напомнил, что Познер имеет паспорта нескольких стран, и высказал мнение, что «ему абсолютно плевать на Россию и на то, что происходит в нашей стране».
Позже Певцов записал видео в Instagram, в котором предстал в образе Иосифа Сталина и посоветовал Познеру «не гадить в России».
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Дмитрий Певцов , Владимир Познер , Газета.Ru
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