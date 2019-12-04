Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова , осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов. О нежелании общаться на эту тему журналист сказал «Газете.Ru».

«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?» — отметил Познер.

Ранее артист назвал журналиста врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла. Певцова возмутило то, что Познер посчитал противников абортов мракобесами, а также выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества. По мнению актера, гомосексуальность — это чудовищная болезнь и божья кара.