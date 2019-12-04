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Познер отказался реагировать на нападки Певцова 

Lenta.ru + ещё 19 48 минут назад
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов. О нежелании общаться на эту тему журналист сказал «Газете.Ru».
«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?» — отметил Познер.
Ранее артист назвал журналиста врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла. Певцова возмутило то, что Познер посчитал противников абортов мракобесами, а также выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества. По мнению актера, гомосексуальность — это чудовищная болезнь и божья кара.
"Враг России": Певцов обрушился на Познера
Взгляды Певцова и Познера расходятся не только в области семьи и человеческих отношений. Так, в сентябре российский актер заявлял, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России. По мнению же Познера, Сталин — преступник, поэтому его могилу стоит убрать с Красной площади.
Певцов в декабре исполнит роль советского лидера в спектакле Марка Захарова по мотивам сочинений писателя Владимира Сорокина.
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Теги:
Общество , Видео , Дмитрий Певцов , Марк Захаров , Владимир Сорокин , Владимир Познер , Газета.Ru
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