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Миронов раскритиковал законопроект о домашнем насилии 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Законопроект о домашнем насилии раскритиковали
Фото: depositphotos.com
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов усмотрел опасность введения ювенальной юстиции в РФ в случае принятия закона о борьбе с домашним насилием, предлагаемом сенаторами.
По его словам, реализация инициативы может обернуться изъятием детей из российских семей и передачу зарубежным усыновителям, в том числе гей-парам. Миронов подчеркнул, что возглавляемая им фракция не поддержит законопроект, если он поступит на рассмотрение Думы.
Чтобы ни один элемент так называемой ювенальной юстиции не пришёл в нашу страну, — цитирует парламентария «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, против проекта высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, документ не учитывает специфику России, состоящую в том, что мужчин в стране на 10 млн меньше, чем женщин.
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Теги:
Общество , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР , Интерфакс
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