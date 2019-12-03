Законопроект о домашнем насилии раскритиковали

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов усмотрел опасность введения ювенальной юстиции в РФ в случае принятия закона о борьбе с домашним насилием, предлагаемом сенаторами.
По его словам, реализация инициативы может обернуться изъятием детей из российских семей и передачу зарубежным усыновителям, в том числе гей-парам. Миронов подчеркнул, что возглавляемая им фракция не поддержит законопроект, если он поступит на рассмотрение Думы.
Чтобы ни один элемент так называемой ювенальной юстиции не пришёл в нашу страну, — цитирует парламентария «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, против проекта высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, документ не учитывает специфику России, состоящую в том, что мужчин в стране на 10 млн меньше, чем женщин.