Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире

Какой праздник 4 декабря: Введение во храм Богородицы 

Рамблер + ещё 8 12 минут назад
РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Фото: pravmir.ru
Православные отмечают сегодня один из важнейших праздников — Введение во храм пресвятой Богородицы. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
Введение отмечается в память о введении девы Марии в иерусалимский храм — там она воспитывалась до 12 лет, после чего была выдана замуж.
Введение приходится на время рождественского поста. В 2019 году — на один из его наиболее строгих дней, среду. Тем не менее в честь праздника разрешены послабления — можно есть горячую постную пищу без масла и пить красное вино (взрослым).
Введение связано с народными приметами. Праздник символизирует окончательный приход зимы («Введенье пришло — зиму привело»), которую полагается встречать обильной, но постной трапезой, гуляньями и забавами (катанием с гор, например).
Согласно приметам, оттепель на Введение означает, что на Рождество будет мороз. С Введения до Благовещения (7 апреля) запрещалось копать землю железным инструментом — иначе будущий год будет неурожайным.
На Введение запрещалась любая работа за исключением приготовления пищи и ухода за скотом — иначе зима будет тяжелой и голодной. Запрещалось на Введение и использование ножей, игл и другого колюще-режущего инвентаря — иначе на домашний скот нападут дикие звери.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 198
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина 1
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
У России появился новый противник
У России появился новый противник
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии 110
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
01:59
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Армия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение