РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Какой праздник 4 декабря: Введение во храм Богородицы

Православные отмечают сегодня один из важнейших праздников — Введение во храм пресвятой Богородицы. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Введение отмечается в память о введении девы Марии в иерусалимский храм — там она воспитывалась до 12 лет, после чего была выдана замуж.

Введение приходится на время рождественского поста. В 2019 году — на один из его наиболее строгих дней, среду. Тем не менее в честь праздника разрешены послабления — можно есть горячую постную пищу без масла и пить красное вино (взрослым).

Введение связано с народными приметами. Праздник символизирует окончательный приход зимы («Введенье пришло — зиму привело»), которую полагается встречать обильной, но постной трапезой, гуляньями и забавами (катанием с гор, например).

Согласно приметам, оттепель на Введение означает, что на Рождество будет мороз. С Введения до Благовещения (7 апреля) запрещалось копать землю железным инструментом — иначе будущий год будет неурожайным.

На Введение запрещалась любая работа за исключением приготовления пищи и ухода за скотом — иначе зима будет тяжелой и голодной. Запрещалось на Введение и использование ножей, игл и другого колюще-режущего инвентаря — иначе на домашний скот нападут дикие звери.