Стала известна стоимость новогодней поездки в Крым

Билеты на самолет в Крым на январские праздники оказались в 1,7 раза дороже поезда

Санкт-Петербурга в Цена билета на поезд из Москвы Крым с 24 декабря по 9 января оказалась в среднем в 1,7 раза меньше, чем на самолет, следует из данных сервиса путешествий Туту.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис сравнил цену билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь на самолет эконом-классом с поездом, учитывались цены на билеты в плацкартных или купейных вагонах. Как отмечается в сообщении Туту.ру, для корректного сравнения принимались в расчет цены авиа— и железнодорожных билетов именно до Симферополя, хотя поезд из Санкт-Петербурга идет до Севастополя, с остановкой в Симферополе. Средняя цена на поезд, если учитывать оба маршрута, составила 4789 рублей, на самолет — 8063 рубля. При этом на направлении Москва — Симферополь билет на поезд стоит в среднем 5176 рублей, а на самолет — 7582 рубля. Для маршрута Санкт-Петербург — Симферополь — 4818 и 8748 рублей соответственно.

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа.

Ранее генеральный директор оператора железнодорожных перевозок в Крым — компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов сообщил журналистам, что стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цены авиабилетов на аналогичных маршрутах.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.