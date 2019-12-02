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Армия

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом 

Lenta.ru 1 час назад
Посадивших самолет Путина пилотов наградили пирогом
Фото: depositphotos.com
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, передает ТАСС.
Крылова рассказала о традиции дарить всем, кто спасает жизни, в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано руками поваров. По ее словам, тем, кто мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям дарят вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера.
Она назвала посадку борта №1 ювелирной. Мастерство экипажа в том, что произошедшее с самолетом выглядело обыденным, добавила Крылова.
28 ноября борт президента России Владимира Путина приземлился в сильнейшем тумане в Бишкеке. Из-за плохих погодных условий — тумана и высокой влажности — самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Однако командир воздушного судна, как сообщалось, «сказал "посажу" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь». Самолет Шойгу из-за тумана и высокой влажности пошел на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Бишкек
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