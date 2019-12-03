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В Кировской области 31 декабря сделали выходным 

Rambler News Service + ещё 14 1 час назад
В российском регионе 31 декабря сделали выходным
Фото: РИА Новости
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу, 28 декабря, сделал таким образом последний день 2019 года выходным днем в регионе, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. О решении Васильев объявил в ходе прямой линии в эфире ГТРК «Вятка».
Как отмечает пресс-служба правительства Кировской области, в ходе подготовки к прямой линии поступило много вопросов о том, не планируется ли объявить в регионе 31 декабря не рабочим днем.
«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — сказал Васильев.
При этом суббота, 28 декабря, будет рабочим днем. Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Кроме того, он рекомендовал сделать то же самое и местным властям, после чего мэр Томска подписал соответствующее распоряжение.
28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает переносить рабочий день с 31 декабря на другой день в году, если дата выпадает не на выходной. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил RNS, что данный проект закона необходимо рассмотреть, выслушать мнение разных сторон; по его словам, такое предложение разумно.
Позднее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что в настоящее время невозможно централизовано сделать 31 декабря нерабочим днем, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заранее, передавал ТАСС.
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Теги:
Общество , Новости регионов , Валерий Рязанский , Максим Топилин , Сергей Жвачкин , Игорь Васильев , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , ГТРК "Вятка" , Кировская Область
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