Опрос с подвохом: у россиян обманом отнимают деньги

Мошенники под видом опроса от госорганов крадут деньги с банковских карт

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов на профильном форуме police-russia.ru активно обсуждали проблему огромного количества мошеннических сайтов. Речь шла об интернет-ресурсах, которые незаконно используя логотипы государственных органов, например, Пенсионного фонда (ПФР) выманивают средства с карточных счетов доверчивых граждан.

Суть схемы проста и от этого еще более эффективна. На сайте с логотипом государственного органа сообщается, что каждому гражданину России полагается социальная доплата. Для ее получения нужно ввести номер свидетельства социального страхования (СНИЛСа), а потом ответить на ряд простых вопросов от рекламодателей. Людей, которым на глаза попалась эта реклама, убеждают, что каждому положена выплата ранее недоплаченной госорганом суммы — или от Пенсионного фонда, или от отдела социального обеспечения.

При введении номера СНИЛС система сообщает желающему получить свои деньги, что государство не доплатило этому человеку довольно крупную сумму денег, и чтобы ее получить, надо пройти несложный опрос. При переходе к опросу пользователь попадает на страницу в Интернете, где объясняется суть конкурса. Например, известный бренд решил поделиться своей прибылью с людьми, так как викторина для него — это реклама.

Сначала желающего принять участие в опросе просят заполнить небольшую анкету — фамилия, имя, номер телефона и адрес личной почты. Далее посетителю страницы предлагается ответить на 5-6 простых вопросов, которые не требуют особенных знаний. Это вопросы «на предпочтение», из серии «какую марку парфюмерии или наручных часов из 4 предложенных вариантов вы предпочитаете» и «в какой банк из четырех предложенных вы обратились бы за кредитом».

После прохождения опроса возникает сообщение, что интервьюеру подготовлена для перевода большая сумма денег. Как правило, выше 100 тыс. рублей.

Но, предупреждают организаторы, согласно требованиям платежных систем — упоминаются Visa , Mastercard или российская система «Мир» — сумма не может быть переведена сразу полностью на счет выигравшего. Якобы деньги разбиваются на две части, и для их получения надо отправить в адрес администратора викторины так называемый «закрепительный» или «идентификационный» платеж, чтобы «застолбить» за собой выигрыш.

Обычно требуют перевести на счет организатора сумму в 290-350 рублей, которая, как уверяют, «автоматически вернется к вам вместе с вашим выигрышем». Некоторые комментаторы таких страниц даже пишут, что надо «пройти до конца и перевести организаторам 7-8 сумм закрепительного платежа — они же все равно вернутся, а выигрывает средства только тот, кто идет до конца».

В этот момент человек уже забывает, что он пришел не вопрос отгадывать, а за выплатой от Пенсионного фонда, которая, как обещали создатели страницы, положена по закону, обращает внимание психолог Таисия Каштанова.

А дальше псевдоорганизаторы викторины просят для перевода средств сообщить им все данные карты, на которую будут произведен перевод призовых денег — название банка, тип и номер карты, срок действия, фамилию, имя и отчество ее владельца. А также требуют перевернуть карту и сообщить три цифры CVV-кода, который нужен для проведения платежей в Интернете.

Идентификационный или закрепительный платеж — это обман, требования проведения такого платежа нет ни у одной платежной системы, говорит заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов. Он напоминает, что у международных систем есть похожая опция блокировки средств на карте для ее проверки. Когда владелец карты, например, бронирует автомобиль на любом международном сайте аренды машин, то прокатная контора может, имея данные карты, заморозить на счету один евро — или даже всю выставленную в счете сумму на небольшой срок, например, на полчаса или даже на день, отмечает специалист.

Получатели платежа делают такую блокировку для того, чтобы понять, что карта существует, на ней есть средства и у карты не истек срок действия. Правда, деньги могут заморозить на карте карте лишь в том случае, если ее владелец что-то решил купит сам, а не тогда, когда на нее требуется перевести какую-то сумму. А вот когда данные карты для перевода организаторы викторины требуют указать абсолютно все, да еще и с секретным кодом, то это однозначно свидетельствует о том, что перед вами мошенники, считает эксперт.

Самая незначительная потеря, с которой могут столкнуться люди, поверившие в розыгрыш призов и денежные подарки, — это потеря средств «закрепительного платежа». Самое худшее — с карты выведут все средства, и данные пойдут гулять по рукам и базам злоумышленников, говорит эксперт по финансовой грамотности федерального проекта «Финшок» Лолла Кириллова.

Она напоминает, что согласно главе 58 Гражданского кодекса РФ, «требования граждан, связанные с участием в лотереях и пари, не подлежат судебной защите, за исключением случаев, когда человек оказался в игре или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари или если организатором игр выигрыш победителю не выплачен».

Необходимо вводить ответственность за недобросовестную рекламу и обещания легкого выигрыша для страниц в социальных сетях и за продвижение таких способов выманивания денег у людей, уверена Кириллова.

Между тем с каждым годом число жертв мошенников лишь растет.

По данным МВД, за первые девять месяцев текущего года мошенники провернули около 103 тыс. хищений с банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился более чем в четыре раза — на 417%.