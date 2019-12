Названа самая надоедливая рождественская песня

Великобритании провели опрос с целью выяснить, какой рождественский хит кажется людям самым надоедливым. Об этом сообщает издание Variety.

На втором месте разместилась песня Do They Know It’s Christmas группы Band Aid, а на третьем — I Wish It Could Be Christmas Everyday британского коллектива Wizzard. В пятерку также включили Merry Xmas Everybody от Slade и Last Christmas коллектива Wham!