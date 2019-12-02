Новая сексуальная ориентация появилась среди россиян 18-30 лет

Несколько лет назад в России появилась новая сексуальная ориентация — асексуал. Об этом сообщила председатель Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока.

По ее словам, большая группа людей от 18 до 30 лет осознанно отказалась от секса. Девиз такой категории россиян — «Нет секса — нет проблем».

По словам Сороки, решение отказаться от секса россияне принимают еще в 14-15 лет. Эти люди, как правило, так и остаются девственниками, передает телеканал «360».