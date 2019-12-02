Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное
Наука
На Украине кот убил ребенка
На Украине кот убил ребенка
Происшествия

Врачи детской больницы на Урале пожаловались на низкие зарплаты 

News.ru 1 час назад
Врачи детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Фото: РИА Новости
Работники свердловской областной детской клинической больницы в Екатеринбурге обратились к руководству региона с требованием справедливой оплаты труда. Более сотни человек подписали открытое заявление к губернатору Евгению Кувайшеву.
Как сообщает профсоюз медработников «Действие», под обращением подписались 113 врачей, медсестёр и лаборантов.
Заработные платы всех медиков, а не только «приближенных» должны достигать целевых цифр «майских указов» при работе на одну ставку, без переработок, и это должно быть зафиксировано в виде персональных стимулирующих выплат у каждого из нас в трудовых договорах, — говорится в петиции.
Её авторы обращают внимание на «постоянный рост» административно-управленческого аппарата, а также «изобретение» новых должностей.
Мы уже содержим заместителя главного врача по управлению персоналом, заместителя главного инженера, четырёх заместителей главной медсестры. Секретарей главного врача трудно уже подсчитать и т.д. При этом нам заявляют, что больница не получает дополнительных средств в фонд заработной платы — «денег ведь больше на стало», а вот на новые должности они находятся, — отмечается в обращении.
Как писал News.ru, ранее в Карелии уволился главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Петрозаводска Алексей Хейфец. Этому событию предшествовала длительная «итальянская забастовка» медработников, которые протестовали против переработок и низких зарплат. Они утверждали, что именно главврач стал виновником затяжного социально-трудового конфликта. Росздравнадзор выявил в организации нарушения, касающиеся неукомплектованности бригад неотложки.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
News.ru: последние новости
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи Учёные заявили о рекордной смертности крымчан после присоединения к России Учёные заявили о рекордной смертности крымчан после присоединения к России Подравшегося со школьником белгородского учителя не уволят Подравшегося со школьником белгородского учителя не уволят
Комментарии 
Теги:
Общество , Евгений Куйвашев , Росздравнадзор , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 141
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 52
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 78
На Украине кот убил ребенка
На Украине кот убил ребенка 2
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 468
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение