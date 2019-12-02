Врачи детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Врачи детской больницы на Урале пожаловались на низкие зарплаты

Работники свердловской областной детской клинической больницы в Екатеринбурге обратились к руководству региона с требованием справедливой оплаты труда. Более сотни человек подписали открытое заявление к губернатору Евгению Кувайшеву

Как сообщает профсоюз медработников «Действие», под обращением подписались 113 врачей, медсестёр и лаборантов.

Заработные платы всех медиков, а не только «приближенных» должны достигать целевых цифр «майских указов» при работе на одну ставку, без переработок, и это должно быть зафиксировано в виде персональных стимулирующих выплат у каждого из нас в трудовых договорах, — говорится в петиции.

Её авторы обращают внимание на «постоянный рост» административно-управленческого аппарата, а также «изобретение» новых должностей.

Мы уже содержим заместителя главного врача по управлению персоналом, заместителя главного инженера, четырёх заместителей главной медсестры. Секретарей главного врача трудно уже подсчитать и т.д. При этом нам заявляют, что больница не получает дополнительных средств в фонд заработной платы — «денег ведь больше на стало», а вот на новые должности они находятся, — отмечается в обращении.