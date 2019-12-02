В России деревенский аэропорт превратят в музей

Действующий аэропорт в деревне Лопшеньга Архангельской области станет первым деревянным сельским аэропортом-музеем в России, сообщила пресс-служба нацпарка "Кенозерский".
Сейчас аэропорт в этой поморской деревне, примыкающей к границам национального парка "Онежское Поморье", — важнейший инфраструктурный объект: самолеты АН-2 до сих пор остаются на Онежском полуострове самым востребованным видом транспорта.
В нацпарке надеются, что после основательного ремонта аэровокзал будет центром притяжения и для местных жителей, и для туристов.
"Здесь появится музейно-этнографический комплекс "Воздушные причалы Белого моря", где посетители смогут почувствовать атмосферу сельского аэровокзала 1960-1970-х годов. Для оформления экспозиции будут использованы подлинные предметы того времени", — добавили в "Онежском Поморье".
Работа по восстановлению здания и оформлению экспозиции идет в рамках проекта "Воздушные причалы Белого моря" — победителя конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" фонда Владимира Потанина. Отмечается, что одна из экспозиционных зон будет посвящена первому рейсу санитарной авиации из Архангельска в Лопшеньгу. Он был вызван затянувшимися родами одной из жительниц деревни в августе 1937 года.
"Секретарь Общества изучения медицины Европейского Севера в Архангельске Анна Андреева передала в дар парку около тридцати медицинских предметов середины XX века, принадлежавших врачам разных специализаций. Ценным экспонатом будет, например, аппарат для измерения давления — ртутный сфигмоманометр Рива-Роччи", — говорится в сообщении.