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Наука

Жители Перми пожаловались на тараканов в детской больнице 

ТАСС 1 час назад
Россияне пожаловались на тараканов в детской больнице
Фото: РИА Новости
Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю обследуют детскую краевую клиническую больницу в Перми после жалоб на тараканов, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
В понедельник утром в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" появился пост с фотографиями и жалобами на тараканов в больнице, расположенной в Перми по адресу Баумана, 17. Позже информация об обнаружении насекомых в медицинском учреждении появилась и в региональных СМИ.
"В связи с публикациями в средствах массовой информации о наличии насекомых в отделении "Краевой детской клинической больницы" (город Пермь, Баумана, 17), управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в рамках проверки будет проведено энтомологическое обследование помещений", — сказано в сообщении.
По данным сайта медучреждения, больница состоит из двух отделений, которые располагаются по адресам Баумана, 17 и Баумана, 22. В первом находятся в том числе хирургическое и офтальмологическое отделения.
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Теги:
Общество , Роспотребнадзор , Пермский Край , Пермь
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