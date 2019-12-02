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Наука

На надбавки к пенсии родителей детей-жертв теракта в Беслане направят 5,4 млн рублей 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Родители жертв теракта в Беслане получат надбавки к пенсии
Фото: РИА Новости
Власти Северной Осетии выделят в 2020 году 5,4 млн рублей на ежемесячные надбавки к пенсии родителям детей, погибших в результате теракта в бесланской школе. Об этом журналистам в понедельник сообщил врио министра финансов Касполат Бутаев.
"Для доплат к пенсиям пострадавших семей в бесланской трагедии в 2020 году будет выделено 5 млн 400 тыс. рублей. Сумма уже заложена в республиканский бюджет. Минфин принимает все усилия, все попытки, чтобы максимально увеличить ассигнования, облегчить жизнь данной категории населения", — сказал Бутаев.
С соответствующей просьбой в правительство республики ранее обратились родители жертв теракта. Решение о выплатах было принято правительством региона в сентябре.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.
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Теги:
Общество , Другое , Минфин , Беслан , Республика Северная Осетия — Алания
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