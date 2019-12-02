Бедность может привести к болезням сердца

Учёные из Европы провели исследование, результаты которого показали связь между бедностью и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной являются проблемы со сном, наблюдаемые у малообеспеченных людей.

Недостаток денег заставляет работать в нескольких местах, вахтовым методом или в плохих условиях, передаёт Cardiovascular Research. Также люди, живущие «от зарплаты до зарплаты», испытывают дополнительный стресс, что сказывается на здоровье сердца.

Автор исследования Душан Петрович отметил, что связь бедности и недостатка сна с сердечными заболеваниями более заметна у мужчин. Учёные считают, что женщины находятся под воздействием стресса вне зависимости от доходов, поэтому у них такая закономерность проявляется менее явно.

Нужно провести реформы во всём обществе, чтобы люди получили возможность высыпаться. К примеру, необходимо снизить уровень шума в домах: этого можно достичь, если мы не будем строить дома у шоссе или аэропортов или начнем устанавливать двойные стеклопакеты и ограничивать дорожное движение по ночам, — подчеркнул он.

Проектом занимались эксперты из Швейцарии, Финляндии, Италии, Великобритании, Франции и Португалии. Они изучили данные медицинских карт 111205 человек.