Бедность может привести к болезням сердца 

Учёные из Европы провели исследование, результаты которого показали связь между бедностью и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной являются проблемы со сном, наблюдаемые у малообеспеченных людей.
Недостаток денег заставляет работать в нескольких местах, вахтовым методом или в плохих условиях, передаёт Cardiovascular Research. Также люди, живущие «от зарплаты до зарплаты», испытывают дополнительный стресс, что сказывается на здоровье сердца.
Автор исследования Душан Петрович отметил, что связь бедности и недостатка сна с сердечными заболеваниями более заметна у мужчин. Учёные считают, что женщины находятся под воздействием стресса вне зависимости от доходов, поэтому у них такая закономерность проявляется менее явно.
Нужно провести реформы во всём обществе, чтобы люди получили возможность высыпаться. К примеру, необходимо снизить уровень шума в домах: этого можно достичь, если мы не будем строить дома у шоссе или аэропортов или начнем устанавливать двойные стеклопакеты и ограничивать дорожное движение по ночам, — подчеркнул он.
Проектом занимались эксперты из Швейцарии, Финляндии, Италии, Великобритании, Франции и Португалии. Они изучили данные медицинских карт 111205 человек.
Ранее News.ru писал, что исследователи Научно-исследовательского института медицины труда им. Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН выяснили, у представителей какой профессии ниже риск смерти от травм и болезней. Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина.