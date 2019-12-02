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Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России 

Lenta.ru 34 минуты назад
Рэпер Птаха раскрыл депутатам систему наркоторговли в РФ
Фото: РИА Новости
Распространять наркотики в России было бы невозможно без участия сотрудников правоохранительных органов в криминальных схемах. Об этом в понедельник, 2 декабря, рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, рассказал в Госдуме в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
«Вся наркота идет через порты, через Питер, вся наркота везется с рыбой, и всю наркоту крышуют люди в погонах. Я это знаю, потому что, просто… Вот — я Птаха, рэпер, который жил, очень много вращаясь в такой среде, где было много наркотиков. Никакой наркоторговец, никакой крупный дилер не работает без "покрышки" из людей с погонами. Поэтому решать проблему наркотиков надо начиная с людей в погонах», — разъяснил исполнитель.
По словам Птахи, сотрудники МВД руководствуются принципом «я его посадил, я получу палку и еще одну звезду к погону». Так, он отметил, что говорить о закрытии даркнета нельзя, потому что такая мера не решит проблему наркоторговли в России.
«Никто не знает, что такое даркнет на самом деле. Даркнет — то, что звучит так страшно, — на самом деле это два человека, которые могут подключить компьютеры друг к другу, находясь в соседних комнатах», — отметил Птаха.
Это уже вторые парламентские слушания, посвященные распространению наркотиков в даркнете. Первые прошли 14 октября. Тогда главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров показал депутатам, насколько легко купить наркотики в подпольном интернет-магазине Hydra в любой точке России, а также обсудил с депутатами и экспертами недостатки наркополитики в стране.
В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.
Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.
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Теги:
Общество , Давид Нуриев , Владимир Тодоров , Госдума , МВД , Lenta.ru
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