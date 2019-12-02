Россияне предположили, что мешает похудеть Луке Затравкину

Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, поделились своим мнением относительно того, что мешает похудеть сыну Никаса Сафронова.

70% опрошенных считают, что во всем виновата лень, ведь она, по их словам, губит многих.

18% проголосовавших настаивают на другом варианте ответа — нехватка мотивации. Они уверяют, что в жизни самое главное — иметь цель. Но когда ее нет, это может приводить к различным последствиям (перееданию и затем к ожирению, алкоголизму и другим пагубным привычкам).

12% россиян списали физическое состояние Луки Затравкина на страхи менять что-либо в жизни. По их мнению, для начала помочь могут лишь психологические методы лечения.

Всего в опросе приняли участие 5395 человек.

Пианист Лука Сафронов, оправившись от первого шока после инцидента в самолете, обратился к своим поклонникам в блоге.