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Россияне предположили, что мешает похудеть Луке Затравкину 

Рамблер 1 час назад
Россияне предположили, что мешает похудеть Луке Затравкину
Фото: globallookpress.com
Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, поделились своим мнением относительно того, что мешает похудеть сыну Никаса Сафронова.
70% опрошенных считают, что во всем виновата лень, ведь она, по их словам, губит многих.
18% проголосовавших настаивают на другом варианте ответа — нехватка мотивации. Они уверяют, что в жизни самое главное — иметь цель. Но когда ее нет, это может приводить к различным последствиям (перееданию и затем к ожирению, алкоголизму и другим пагубным привычкам).
12% россиян списали физическое состояние Луки Затравкина на страхи менять что-либо в жизни. По их мнению, для начала помочь могут лишь психологические методы лечения.
Всего в опросе приняли участие 5395 человек.
Пианист Лука Сафронов, оправившись от первого шока после инцидента в самолете, обратился к своим поклонникам в блоге.
«Дорогие друзья! Приветствую вас! Несмотря на то, что инцидент, произошедший со мной, выглядел смешно и банально со стороны, мне в тот момент было, конечно, не до смеха. Но, даже несмотря на всю глупость ситуации, в которую я попал, многие из вас высказали слова поддержки и сочувствия. Я безмерно вам благодарен и в будущем обещаю вас радовать, но не только попаданием в подобные ситуации. Но и своей профессиональной деятельностью музыканта. Спасибо вам большое!» — сказал Лука.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество
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