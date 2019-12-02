Стремление россиян рано ставить елку объяснили

«Чем бы дитя не тешилось»: психолог объяснил стремление россиян рано ставить елку

Раннюю установку новогодней ели специалист связывает с ожиданиями праздника и желанием улучшить настроение.

Процесс украшения елки возвращает взрослого человека в детство и значительно улучшает его настроение. Именно этим психолог Евгений Идзиковский объяснил тенденцию более ранней установки главного новогоднего дерева в квартирах россиян. У многих елка уже наряжена, хотя до праздников еще почти месяц.

«Октябрь, ноябрь и декабрь — довольно мрачный период. Белого и яркого снега нет, световой день короткий и людям остро не хватает положительных эмоций, им хочется праздника. Зима прочно ассоциируется с Новым годом, а любое развлечение лучше, чем депрессия. Проще говоря — с елкой веселее, чем без нее. Это просто ожидание праздника», — объяснил психолог.

Специалист напомнил, что окружение человека значительно влияет на его психику и состояние. Давно доказано, что цвет одежды и даже домашних штор формируют настрой на целый день, уверен психолог. В процессе украшения елки срабатывает тот же механизм. Если настроение плохое — надо взять и нарядить елку, советует Идзиковский.

Большинство елок простоит в квартирах две-три недели, после чего отправятся на свалку. А некоторые ели будут украшать дома до марта месяца. Таких нерасторопных россиян психолог считает просто неорганизованными и не видит в их медлительности психологических проблем. У всех свои мотивы для расставания с главным символом зимних праздников.

«Обычно людям лень убирать елку по различным причинам. Это не является отклонением, все дело в личной организованности. Если елка натуральная, ее запах просто может нравиться. Некоторые любят праздники и меняют антураж в соответствии с ними, просто меняя атрибуты. Чем бы дитя не тешилось», — считает специалист.

Среди игрушек, которыми украшают елку, каждый человек выбирает те, которые помнит с детства. У многих семей свои традиции и во взрослой жизни люди продолжат им следовать, выбирая игрушки определенного типа и другую праздничную атрибутику.