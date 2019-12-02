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Назван российский регион с худшей ситуацией с работой 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Назван российский регион с худшей ситуацией с работой
Фото: РИА Новости
Российскими регионами с самой неблагоприятной ситуацией на рынке труда стали Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесия, Тува и Дагестан. Об пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата по результатам выборочного обследования рабочей силы за третий квартал текущего года.
Согласно статистическим данным, в этих регионах одни из худших показателей безработицы и временных затрат на поиск работы. Так, в среднем по России безработица за третий квартал 2019 года составила 4,4 процента, а уровень занятости — 59,7 процента. Среднее время, затраченное на поиск работы, в России — 6,4 месяца.
По результатам анализа показателей худший результат оказался у Северной Осетии (83,8 балла), за ней следует Карачаево-Черкесия (82,8 балла), далее идут Тува (80,8 балла) и Дагестан (77,8 балла). При анализе отдельных индикаторов лидеры рейтинга меняются. Так, в Северной Осетии самый низкий в России уровень занятости — работа есть только у 47 процентов населения. Сопоставимый показатель в Туве, где работу имеют 47,6 процента жителей региона.
Карачаево-Черкесия возглавляет антирейтинг по времени, затраченному на поиск работы — в среднем у местных жителей на это уходит 11,6 месяца.
Самыми благополучными регионами по ситуации на рынке труда стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Татарстан. Москва идет только на четвертом месте. При этом Москва и Петербург лидируют по низкому уровню безработицы — 1,4 процента. По уровню занятости в России самым благополучным регионом оказалась Чукотка — работу имеют 79,3 процента населения. Быстрее всего находят работу жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 3,2 месяца.
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Теги:
Общество , Григорий Березкин , Росстат , РБК
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