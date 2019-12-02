57% россиян позитивно оценивают ситуацию в стране

57% опрошенных оценивают ситуацию в стране положительно, отрицательно — 35%. 50% респондентов (максимум с начала года) устраивает жизнь, которую они ведут, 25% удовлетворены ею частично, 22% — не удовлетворены.

41% граждан не ждут, что в течение ближайшего года их жизненная ситуация хоть как-то изменится, 25% ожидают, что она улучшится, 23% боятся, что она станет хуже.

Наконец, мысли 48% опрошенных (на 3% меньше, чем в течение последних месяцев) о будущем тревожные и беспокойные, 26% — оптимистичные, 23% — ни те, ни другие.

Мониторинговое исследование «ВЦИОМ-Спутник» было проводилось 30-31 октября. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан Российской Федерации. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5% с вероятностью 95%.