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57% россиян позитивно оценивают ситуацию в стране 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
57% россиян позитивно оценивают ситуацию в стране
Фото: РИА Новости
Уровень социального самочувствия россиян достиг максимума с начала года, а уровень тревожности снизился. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Они представлены на сайте ВЦИОМа.
57% опрошенных оценивают ситуацию в стране положительно, отрицательно — 35%. 50% респондентов (максимум с начала года) устраивает жизнь, которую они ведут, 25% удовлетворены ею частично, 22% — не удовлетворены.
41% граждан не ждут, что в течение ближайшего года их жизненная ситуация хоть как-то изменится, 25% ожидают, что она улучшится, 23% боятся, что она станет хуже.
Наконец, мысли 48% опрошенных (на 3% меньше, чем в течение последних месяцев) о будущем тревожные и беспокойные, 26% — оптимистичные, 23% — ни те, ни другие.
Мониторинговое исследование «ВЦИОМ-Спутник» было проводилось 30-31 октября. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан Российской Федерации. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5% с вероятностью 95%.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , ВЦИОМ
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