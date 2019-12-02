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Отец Децла назвал кампанию защиты «Соловья» проплаченной 

Газета.Ru 1 час назад
Отец Децла прокомментировал закрытие киноцентра «Соловей»
Фото: РИА Новости
Отец рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий высказался по поводу закрытия московского киноцентра "Соловей" для последующего сноса здания.
По мнению Толмацкого, снос здания является оправданным.
"Старое здание отвратительной планировки. Я считаю, что надо сносить и строить современное здание. Это здание не представляет никакой ценности, абсолютно неудобное, кинозалы пожароопасны. Там надо все сносить и строить новое здание", — сказал Толмацкий в беседе с "Газетой.Ru".
Также он предположил, что резонанс вокруг закрытия кинотеатра в соцсетях — спланированная кампания защиты.
"То, что вокруг него такая истерия, это кто-то, наверное, за это платит. И непонятно — с какой целью. Мало ли что там находилось. Я же как понимаю, новый собственник собирается, чтобы там и был кинотеатр", — заявил продюсер.
В нулевые в кинотеатре на Красной Пресне располагался ночной клуб Толмацкого-старшего. 1 декабря в кинотеатре прошел последний перед закрытием показ.
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Теги:
Общество , Газета.Ru
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