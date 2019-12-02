Отец Децла прокомментировал закрытие киноцентра «Соловей»

Отец Децла назвал кампанию защиты «Соловья» проплаченной

Отец рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий высказался по поводу закрытия московского киноцентра "Соловей" для последующего сноса здания.

По мнению Толмацкого, снос здания является оправданным.

"Старое здание отвратительной планировки. Я считаю, что надо сносить и строить современное здание. Это здание не представляет никакой ценности, абсолютно неудобное, кинозалы пожароопасны. Там надо все сносить и строить новое здание", — сказал Толмацкий в беседе с "Газетой.Ru".

Также он предположил, что резонанс вокруг закрытия кинотеатра в соцсетях — спланированная кампания защиты.

"То, что вокруг него такая истерия, это кто-то, наверное, за это платит. И непонятно — с какой целью. Мало ли что там находилось. Я же как понимаю, новый собственник собирается, чтобы там и был кинотеатр", — заявил продюсер.

В нулевые в кинотеатре на Красной Пресне располагался ночной клуб Толмацкого-старшего. 1 декабря в кинотеатре прошел последний перед закрытием показ.