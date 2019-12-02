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Большинство россиян не доживет до пенсионного возраста 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Россияне не доживут до пенсионного возраста
Фото: Национальная Служба Новостей
Многие жители России не доживут до пенсионного возраста, сообщает «Свободная пресса». Тем более, пишет издание, многие граждане не смогут достичь 80 лет, чтобы получить прибавку к своей пенсии.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов пояснил, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в России у женщин составляет 77 лет.
В случае с мужчинами ситуация обстоит еще хуже, поскольку их средний предельный возраст равен всего 66 годам, сообщает Ura.ru.
Эксперт также добавил, что большинству граждан придется в последние пять предпенсионных лет искать работу и соглашаться на любые условия трудоустройства, что приведет к повышенному стрессу и урону для организма.
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Теги:
Общество , Андрей Иванов , РИА Ura.ru
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