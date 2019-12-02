Россияне не доживут до пенсионного возраста

Большинство россиян не доживет до пенсионного возраста

Многие жители России не доживут до пенсионного возраста, сообщает «Свободная пресса». Тем более, пишет издание, многие граждане не смогут достичь 80 лет, чтобы получить прибавку к своей пенсии.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов пояснил, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни в России у женщин составляет 77 лет.

В случае с мужчинами ситуация обстоит еще хуже, поскольку их средний предельный возраст равен всего 66 годам, сообщает Ura.ru.

Эксперт также добавил, что большинству граждан придется в последние пять предпенсионных лет искать работу и соглашаться на любые условия трудоустройства, что приведет к повышенному стрессу и урону для организма.